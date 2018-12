PJ investiga corrupção na Inspeção-Geral das Finanças

RTP11 Dez, 2018, 12:47 / atualizado em 11 Dez, 2018, 12:54 | País

Dois altos responsáveis foram previamente constituídos arguidos, mas não estão previstas detenções nesta fase do processo.







A Procuradoria-Geral da República confirmou à Agência Lusa "a realização de uma busca no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa".



Também instada pela Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças recusou-se a comentar, dizendo que não comentava "processos judiciais em curso".



A notícia sobre as buscas foi avançada pelo Correio da Manhã que escreve que em causa estão suspeitas de venda de informações confidenciais para o exterior, por parte de inspetores das Finanças, sendo um dos visados o inspetor-geral Vítor Braz.