PJ investiga origem do incêndio em Vila Nova da Rainha

No rés do chão, no bar, assistiam ao jogo de futebol pela televisão. Mas a maioria das pessoas participava num torneio de sueca no 1º andar. Até que nesse primeiro andar deflagra um incêndio.



Entre bombeiros, GNR e emergência médica, estiveram no local 170 operacionais. Uma hora depois do alerta, o fogo foi extinto, às 10h da noite.



A Polícia Judiciária deu logo início às investigações, com perícias no local.