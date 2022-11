PJ pode receber 600 inspetores do SEF

A Polícia Judiciária deverá receber 600 novos inspetores do SEF. A informação, avançada pelo Diário de Notícias, revela que no âmbito da reestruturação em curso, todos os profissionais da Carreira de Inspeção e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, podem passar para alçada da PJ.