PJ realiza buscas no Benfica e no Sporting relacionadas com empresário César Boaventura

As buscas realizadas no âmbito da operação Malapata, procuraram indícios que possam confirmar "branqueamento de capitais, fraude fiscal, burla qualificada e falsificação informática", conforme comunicado da a Polícia Judiciária, PJ.



"As buscas, domiciliárias e não domiciliárias, foram realizadas no âmbito da Operação Malapata, nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa", esclareceu o comunicado da PJ. A Polícia Judiciária revelou ainda que deteve, esta quarta-feira, três pessoas, entre as quais "um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva", na sequência de 28 buscas que envolveram o Benfica e o Sporting.

Os dois clubes lisboetas referiram em comunicados separados que as operações, no caso do Benfica, têm origem num processo em que este "não é arguido ou sequer visado" e, no caso das buscas no Estádio José Alvalade, que "a Sporting SAD e o clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas".





O texto do Benfica esclareceu que "confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça" sem acrescentar quaisquer outras informações.



Já os leões manifestaram "enorme surpresa, dada a assumida inexistência de relação da sociedade e clube nas buscas em causa", assinalando que "tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados" manifestando interesse no "maior sucesso" à investigação, nomeadamente na "identificação e respectivas consequências a todos os intervenientes e instituições que estão directa ou indirectamente de facto envolvidos na mesma".







No texto enviado às redações, o clube verde e branco frisou que "a Sporting SAD rege-se por uma conduta exemplar e de estricto cumprimento da Lei, prezando o seu bom nome e integridade" e que "a Sporting SAD colaborará, como sempre, com as autoridades no que for necessário na luta por um futebol e desporto mais transparente em Portugal".





Em março de 2019, "o jogador Lionn" afirmou ter sido alvo de tentativa de subprno por parte de César Boaventura, afirmando em tribunal que "foi aliciado nas vésperas do jogo contra o Benfica na época 2015/2016".





Lionn explicou que o empresário César Boaventura o tentou aliciar, tendo feito o mesmo a Cássio e a Marcelo, que eram colegas de equipa no Rio Ave.



César Boaventura negou as acusações e afirmou que iria processar o jogador, com o Benfica a demarcar-se de todo o processo.