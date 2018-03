PJ realiza novas buscas na Fundação O Século

RTP19 Mar, 2018, 15:49 / atualizado em 19 Mar, 2018, 16:21 | País

A Polícia Judiciária voltou esta segunda-feira às instalações da Fundação "O Século" em São Pedro do Estoril, no concelho de Cascais, segundo disse à Lusa uma fonte oficial da instituição.



O presidente da Fundação, Emanuel Martins, e o vice-presidente, João Ferreirinho, terão sido constituídos arguidos, segundo avança a edição online do Correio da Manhã. O jornal refere que são ambos suspeitos do crime de peculato.



Em janeiro, as autoridades já tinam realizado buscas à fundação por suspeitas de peculato e abuso de poder por parte de alguns dos elementos da instituição desde 2012.



Na altura, foi apreendida "documentação contabilística/financeira e de atas relevantes para o objeto da investigação", segundo o comunicado da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, divulgado a 4 de janeiro.



O processo encontra-se na 3ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra, da Comarca de Lisboa Oeste.



A Fundação "O Século" foi fundada em 1998 e tem origem na antiga Colónia Balnear infantil "O Século", criada em 1927.



(com Lusa)