PJ realizou buscas nas instalações da SAD do Boavista por suspeitas de fraude fiscal

Em causa estão suspeitas da prática de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais na realização e gestão de eventos desportivos.



Oitenta elementos da PJ, do fisco e magistrados judiciais levaram a cabo uma dezena de buscas nos concelhos do Porto, Gaia, Aveiro e Guimarães, visando a duas sociedades anónimas desportivas, dois escritórios de advogados e dois cofres bancários.



O Boavista tem estado a colaborar com as autoridades e nenhum elemento dos quadros do clube terá sido alvo de buscas até ao momento.