PJ recupera as 430 unidades de analgésico desaparecido

De acordo com um comunicado enviado hoje às redações, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária informa ter localizado e apreendido a totalidade das embalagens daquele medicamento de uso humano dadas com desaparecidas.

No dia 07 de março, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) anunciou o desaparecimento, do distribuidor em Portugal, de 430 unidades do medicamento Fentanilo Basi, um opióide 50 vezes mais potente do que a heroína, usado como componente da anestesia, bem como analgésico em pós-operatório ou no caso de dores extremas provocadas por doenças crónicas e oncológicas.

"Na sequência do desaparecimento, nos circuitos de distribuição, de 430 embalagens de 10 unidades cada uma do medicamento de uso humano designado Fentanilo Basi, que se apresentava na forma de solução injetável de 0,05 mg/ml por ampola, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, iniciou prontamente uma investigação no âmbito de inquérito crime tendo em vista determinar as circunstâncias do desaparecimento de tal medicamento", uma vez que, devido às suas substâncias, configura uma "droga", nos termos da lei.

A investigação contou com o apoio da Diretoria do Norte e permitiu “localizar e apreender, no decurso da corrente semana, a totalidade das embalagens que tinham sido dadas como desaparecidas”.“Perante os elementos apurados não se procedeu à constituição de qualquer arguido, prosseguindo a investigação a cargo da Polícia Judiciária para total e completo esclarecimento dos factos”, conclui a informação da PJ enviada às redações.