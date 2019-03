Partilhar o artigo PJ vai investigar incêndio em prédio do Porto que provocou um morto e cinco feridos Imprimir o artigo PJ vai investigar incêndio em prédio do Porto que provocou um morto e cinco feridos Enviar por email o artigo PJ vai investigar incêndio em prédio do Porto que provocou um morto e cinco feridos Aumentar a fonte do artigo PJ vai investigar incêndio em prédio do Porto que provocou um morto e cinco feridos Diminuir a fonte do artigo PJ vai investigar incêndio em prédio do Porto que provocou um morto e cinco feridos Ouvir o artigo PJ vai investigar incêndio em prédio do Porto que provocou um morto e cinco feridos