PJM desmantela rede criminosa suspeita de furto de 142 mil litros de combustível

O grupo será responsável pelo furto de 142 mil litros de combustível, com prejuízo para o Estado superior a 92 mil euros.



No âmbito da Operação JETA I, cinco pessoas foram constituídas arguidas.



Em causa estão os crimes de furto qualificado, recetação e detenção e posse de armas proibidas.



Estas pessoas, com idades entre os 40 e os 56 anos, não têm vínculo às Forças Armadas.



Se não tivesse sido furtado, este combustível teria como destino aeronaves da Força Aérea, da Base número 5, em Monte Real.



Nesta operação, as autoridades apreenderam 47 mil euros em dinheiro vivo, armas, munições, computadores, telemóveis e combustível.