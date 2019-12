Planeamento da Defesa da Floresta Contra Incêndios. Muitas metas ficaram por alcançar

A área ardida diminuiu entre 2006 e 2018. No entanto, ao longo desse período,Em 2017, ano dos grandes incêndios de outubro, terão ardido mais de 500 mil hectares. Em 2018 e 2019, o número reduziu para pouco mais de 40 mil hectares ardidos.O número de incêndios ativos com duração superior a 24 horas, cuja meta mais recente previa que se fixasse nos 75, foi quase sempre ultrapassado.“Quanto à meta do PNDFCI de eliminar incêndios com áreas superiores a 1000 hectares durante o período de vigência,”, acrescenta o documento.A única meta atingida com sucesso ao longo dos anos foi a da rapidez na primeira intervenção, sendo que“Conclui-se facilmente desta análise que, em parte explicável pelas diferentes condições meteorológicas nos vários anos”, conclui o observatório.Os “grandes incêndios florestais” em Portugal entre 2003 e 2005 e, mais tarde, os “trágicos incêndios de 2017, que resultaram em muitas mortes”, levaram à publicação de um conjunto de leis e normas para a prevenção do território e defesa da floresta.No entanto, o observatório considera que, nem a vulnerabilidade da paisagem ou o papel das alterações climáticas.

O que deve ser mudado?

O estudo do Observatório Técnico Independente considera que o planeamento da Defesa da Floresta Contra Incêndios deve estabelecer um nível intermédio, entre o municipal e o nacional, criando estratégias que previnam os “grandes incêndios florestais que consomem áreas amplas de municípios contíguos”.Aconselha ainda, uma vez que a utilização de planos à escala nacional por parte dos municípios não é “eficaz” nem “eficiente”.“É necessária uma visão global e ampla, estruturada à escala de um território que pelas suas caraterísticas homogéneas, pode ser atingido por grandes incêndios florestais”, explica o documento.Deve também ser revista a “metodologia da cartografia de risco de incêndio” usada nos planos municipais de defesa da floresta e deve ser garantido o “financiamento plurianual” destes planos.O observatório refere, no documento hoje divulgado, que “o planeamento da defesa da floresta contra incêndios é uma ferramenta de trabalho essencial na prevenção, na extinção e na recuperação pós-incêndio”.No entanto,para as consequências resultantes de um território envelhecido, de propriedade muito fragmentada e muitas vezes desconhecida (…) num quadro de importantes mudanças socioeconómicas agravadas pelas mudanças climáticas”.

Observatório recebe plano no fim do mandato

O Observatório Técnico Independente irá receber esta quinta-feira o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, documento no qual o Governo prevê a redução para metade da área ardida em Portugal.O documento já deveria ter sido entregue há mais tempo mas, de acordo com o Governo, tal não foi possível.O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, explicou que o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais é para dez anos e “vem cobrir todas as fragilidades” que existem na gestão da floresta.

O documento, que será disponibilizado para consulta pública, aposta na especialização e qualificação dos agentes de Proteção Civil e no desenvolvimento de programas de ação regionais.O Observatório Técnico Independente defende que o plano que lhe vai ser hoje entregue, e considerar as “alterações climáticas que terão forte impacto nos ecossistemas” e, consequentemente, no território nacional.