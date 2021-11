Plano de alojamento de sem-abrigo foi "uma pedra no charco" -- ministra

"Acredito que este programa foi uma pedra no charco de mudança nas respostas integradas às pessoas sem-abrigo, que é para continuar. Nada disto é para voltar atrás", afirmou Ana Mendes Godinho, que falava aos jornalistas após a assinatura de protocolos para soluções habitacionais para pessoas em situação de sem-abrigo com a Associação Integrar, em Coimbra.

Para Ana Mendes Godinho, o programa, que se divide entre as respostas de `housing first` e habitações partilhadas, é já "um sucesso", considerando que é preciso "continuar com estas respostas integradas e priorizando cada vez mais a intervenção a nível da prevenção".

Os protocolos celebrados hoje em Coimbra, que vão dar resposta a 20 cidadãos em Coimbra (cinco em apartamentos partilhados e 15 em `housing first`), são os primeiros assinados no âmbito do aviso deste programa lançado em 2021, explicou.

Segundo a ministra, já há cerca de 500 pessoas abrangidas pelo programa, contando agora celebrar protocolos para dar resposta a mais 600 pessoas.

"Espero que os 600 sejam já todos assinados nos próximos meses, idealmente no próximo mês. As candidaturas foram apresentadas em setembro e estamos aqui a imprimir uma grande rapidez", realçou.

Para a ministra, estes projetos "garantem um direito básico: que estas pessoas tenham um alojamento, que também é uma condição básica de reintegração".

Na cerimónia, a presidente da Integrar, Helena Lourinho, destacou a inovação do programa, acreditando na resposta que este dá às pessoas em situação de sem-abrigo.

A vereadora da Câmara de Coimbra com a pasta da ação social, Ana Cortez Vaz, realçou também a importância da metodologia aplicada, salientando que "com caridade, não se vai a lado nenhum".