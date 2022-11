Plano de drenagem de Lisboa contra as inundações e cheias

Foto: Câmara Municipal de Lisboa

A autarquia de Lisboa chama-lhe "a obra invisível que prepara a cidade para o futuro". O plano geral de drenagem de Lisboa começou a ser planeado em 2004, mas só agora houve dinheiro para avançar com a obra, que vai atravessar a cidade por baixo do chão. Os efeitos da construção dos dois túneis de drenagem e retenção das águas pluviais, só devem ser sentidos no inverno de 2025. Para já as atenções centram-se na Oli, a perfuradora gigante, que começa a escavar no início do próximo ano. Fomos ao maior estaleiro deste plano geral de drenagem, em Campolide ,tentar perceber o que se está a passar debaixo da terra.