Plano de Estabilidade vai a debate no parlamento

O início da sessão plenária está previsto para as 15h00, com a abertura de seis minutos a cargo do Governo, assim como o encerramento.



No PE 2022-2026, divulgado em 28 de março, o Governo previa que o Produto Interno Bruto (PIB) crescesse 5% este ano, fixando-se 0,8% acima do nível pré-pandemia, e subisse 3,3% em 2023, impulsionado pelo Programa de Recuperação e Resiliência.



No entanto, o cenário foi revisto na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue em 13 de abril, com o Governo a projetar uma expansão de 4,9% este ano.



O PE antecipava ainda que o défice orçamental caísse dos 2,8% do PIB registado em 2021 para 1,9% do PIB este ano, recuando para 0,7% do PIB em 2023 e para 0,3% do PIB em 2024.



Quando da divulgação do documento, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) anunciou não ter “condições” para apreciar o cenário macroeconómico subjacente ao PE, considerando que não é “uma previsão por não incorporar as medidas de política a adotar”.



O parlamento debate também as recomendações apresentadas pelos partidos políticos no âmbito do documento.