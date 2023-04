Plano de Mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude conhecido hoje

De acordo com uma nota do grupo de projeto da JMJ, estiveram envolvidos na elaboração da primeira fase do Plano de Mobilidade, que terminou na sexta-feira, os municípios onde se irão realizar os eventos centrais da jornada - Lisboa, Loures e Oeiras -, operadores de transporte público ferroviário, fluvial e rodoviário, dioceses de acolhimento (Lisboa, Santarém e Setúbal), o gestor das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais e as forças de segurança.A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.





As principais cerimónias da JMJ decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.



As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.