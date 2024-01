Plano de resposta para o inverno foi insuficiente, aponta bastonário da Ordem dos Médicos

Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, critica a incapacidade de previsão por parte do Ministério da Saúde e a falta de preparação para a já esperada maior pressão sobre os serviços de emergência no inverno.

Em declarações à RTP3, no dia em que centenas de médicos subscreveram uma carta aberta em defesa do SNS e contra a atual proposta de revisão do Estatuto da Ordem dos Médicos, o responsável espera que os atuais padrões da formação médica sejam preservados, assim como a salvaguardada da independência da Ordem dos Médicos



A Assembleia da República vai analisar o decreto-lei que foi vetado pelo presidente da República, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa expressou as mesmas preocupações referidas pela Ordem dos Médicos