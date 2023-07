Plano de Segurança e Mobilidade. Transportes públicos de Lisboa com mais 1,1 milhões de lugares diários na JMJ

Consulte aqui todas as informações sobre os planos de segurança e de mobilidade

Entre os dias 1 e 4 de agosto serão disponibilizados por dia mais 354.000 lugares, dos quais 119.000 no modo rodoviário, 90.000 em comboios, 143.000 em metro e metro de superfície e 2.000 em barcos.Quanto aos dias, sendo 429.000 de modo rodoviário, 170.000 em comboios, 154.000 em metro/metro de superfície e 27.000 em barcos.No total, serão mais 1.134.000 lugares disponíveis diariamente.O reforço da oferta foi consensualizado com a





No início da apresentação dos planos de segurança mobilidade, Ana Catarina Mendes, ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, disse que esses planos, elaborados ao longo de mais de 400 dias, são “transversais”, já que abrangem várias forças de segurança, as Forças Armadas e empresas de transportes.A responsável adiantou ainda que o plano de segurança teve a cooperação de forças internacionais.

“Julgo que Portugal demonstrará mais uma vez que, perante o desafio de um evento desta natureza, estará à altura de bem receber, à altura de acolher e à altura de garantir as condições para que todos sintam que Portugal tornou possível esta Jornada Mundial da Juventude”, acrescentou.



Medidas de segurança

Entre as medidas de segurança a adotar está o controlo do espaço aéreo. Serão implementadas medidas de controlo e gestão do espaço aéreo, em especial a criação de quatro zonas de exclusão aérea em Lisboa e Fátima e limitações de exploração de 23 aeródromos.



Os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e Cascais são permitidos. Vão também ser reforçados os sistemas de deteção de aeronaves não tripuladas (drones) não autorizados.



Relativamente ao controlo das fronteiras, existem 21 pontos de passagem autorizados. O controlo será seletivo com base em indicadores de risco e informações.



“As verificações documentais serão aleatórias e direcionadas, em função da análise de risco”, explicou Paulo Vizeu Pinheiro, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), salientando que o objetivo é garantir o “máximo de segurança, com o mínimo de perturbação”.



O controlo das fronteiras decorrerá sob responsabilidade do SEF, com apoio da GNR e PSP.



Para evitar o excesso de lotação de recintos, Paulo Vizeu Pinheiro anunciou que foi desenvolvido um trabalho com parceiros nas áreas das comunicações e das autarquias “que nos irá permitir ter em tempo real informação fidedigna do número de pessoas que estão nos recintos e noutras zonas serem de grande aglomeração”.