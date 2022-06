Plano de urgência obstetrícia. Constrangimentos vão manter-se em julho e agosto

Entretanto, as dificuldades na assistência estendem-se a outras unidades, como a Urgência de Adultos para doentes respiratórios do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



Também os Cuidados Intensivos respiratórios do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão com limitações por falta de médicos na escala de serviço.