Plano de vacinação atualiza grupos prioritários. Vacina da AstraZeneca administrada sem reservas

Os professores, o pessoal não docente das escolas públicas e privadas e as pessoas com trissomia 21 passam a ser prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito esta manhã pela Direção Geral da Saúde, que revelou também que a vacina da AstraZeneca vai passar a ser administrada sem reservas a cidadãos com mais de 65 anos.