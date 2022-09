Plano de vacinação contra a covid-19 e gripe é apresentado hoje

A estratégia de imunização para o outono-inverno vai ser apresentada pelos responsáveis da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde (NCAMS), que tem a seu cargo a área logística da vacinação.A ministra da Saúde cessante, Marta Temido, anunciou na semana passada que a vacinação de reforço da covid-19 e contra a gripe sazonal deverá arrancar na semana que se inicia a 5 de setembro, ou seja, já na próxima semana.De acordo com Marta Temido, este plano de vacinação contra os dois vírus pretende ser uma resposta sobretudo destinada à população mais vulnerável, num contexto em que o Governo antecipa "um aumento da procura de serviços de saúde" nos próximos meses.

Segundo os últimos dados da DGS, 93% da população tem a vacinação completa contra a covid-19, 66% dos elegíveis receberam as vacinas de reforço e 63% dos idosos com 80 ou mais anos tomaram a segunda dose para reforçar a imunização contra o SARS-CoV-2.







Os dados mais recentes apontam também para um aumento do índice de transmissibilidade do vírus em Portugal, estando já acima de 1.Um aumento do índice de transmissibilidade que, juntando ao início da época fria e de uma maior circulação de vírus respiratórios, pode significar um agravamento do número de casos.





As novas vacinas criadas já especificamente para a variante Ómicron foram esta quinta-feira aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, mas não há certeza se serão usadas na atual campanha que agora começa.







c/Lusa