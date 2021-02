Plano de vacinação pode sofrer travagem devido às escassas vacinas fornecidas pelas farmacêuticas

Lusa

Começa por cá, esta quarta-feira, uma nova fase no plano de vacinação à Covid, mas todo este processo que agora decorre com alguma segurança pode sofrer um revés caso as farmacêuticas que as produzem não cumpram com as entregas dos lotes já comprados e contratados.