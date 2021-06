Plano de vancinação arrancou em Portugal há seis meses

Já foram administradas oito milhões e 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 em Portugal. Mais de 30 por cento da população tem a vacinação completa. Nos primeiros dias de Julho começam a ser vacinadas as pessoas com mais de 18 anos, entrando todas as faixas etárias no processo. O plano arrancou há seis meses.