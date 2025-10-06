Plano inverno SNS. Problema é falta de recursos humanos
Foto: Lusa (arquivo)
Para Nuno Rodrigues do Sindicato Independente dos Médicos, o despacho com novas medidas para reforçar a capacidade de resposta do SNS no inverno não traz novidades. O grande problema para as Unidades Locais de Saúde, segundo o mesmo, continuam a ser os recursos humanos.
"Este despacho é muito similar ao já existente no ano passado", afirmou Nuno Rodrigues à Antena 1, acrescentando que apenas "reforça como deve ser a resposta de um período altamente complexo, que é o período de inverno" e em que há "maior afluência, nomeadamente aos centros de saúde".
Mas o maior problema, apesar do reforço de medidas, é a falta de recursos humanos nas unidades de saúde.
"Cada ULS tem de ter o próprio plano de contigência", explicou ainda.