Plano Municipal de Emergência de Góis ativado

Lusa 20 Jun, 2017, 17:05 | País

Vinte e sete aldeias do concelho de Góis tiveram hoje de ser evacuadas devido ao alastrar deste incêndio.

O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.

Fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) disse à Lusa que 80 bombeiros espanhóis chegam hoje a Portugal para ajudar no combate deste incêndio.

A mesma fonte adiantou que 40 bombeiros da Galiza chegam a Portugal por via terrestre e outros 40 operacionais de várias regiões espanholas por helicóptero.

A chegada dos 80 bombeiros espanhóis para combater o incêndio de Góis insere-se no acordo bilateral existente entre Portugal e Espanha.

Também ao abrigo deste acordo estão a combater os incêndios da região centro de Portugal, desde domingo, dois aviões `Canadair` e bombeiros espanhóis.