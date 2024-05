Plano Operacional de Combate da Madeira entra em vigor no sábado

As equipas de vigilância permanente foram criadas no âmbito do Plano Operacional Combate a Incêndios Rurais - POCIR 2024, que no global mobiliza as 10 corporações de bombeiros da região autónoma, bem como elementos do Exército, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Florestal e dos Vigilantes da Natureza.

O helicóptero de combate a incêndios e resgate em montanha, o único meio aéreo disponível na região, também está afeto ao POCIR, e ainda nove equipas de logística e apoio.

As equipas de vigilância e patrulhamento permanente, designadas Equipas de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), vão atuar em toda a ilha da Madeira acima dos 800 metros, e também no Porto Santo, e ficam responsáveis pela primeira intervenção em eventuais focos de incêndio.

O Plano Operacional Combate a Incêndios Rurais foi criado pelo Governo Regional da Madeira em 2015 com o propósito de "assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão do teatro de operações para que todos os meios disponíveis possam responder de forma eficiente a diferentes situações".

Este ano, o executivo madeirense investiu 950 mil euros no POCIR.

"Vamos continuar a levar a Madeira para a frente, sem os problemas do país, com os bombeiros respeitados, com os bombeiros reconhecidos, acima de tudo com os bombeiros dignificados", disse o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, durante a apresentação do POCIR 2024, nas instalações do Serviço de Proteção Civil, no Funchal.

O governante mostrou-se confiante de que a região dará o "exemplo ao país".

"Temos os equipamentos, mecanismos de proteção, toda a logística está montada", disse, reforçando que o executivo investe na saúde e na proteção civil.