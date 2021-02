Plano vacinação. Vice-Almirante Gouveia e Melo é o novo coordenador

Substitui Francisco Ramos, que se demitiu por causa de irregularidades no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é Presidente da Comissão Executiva.



O militar que agora assume a coordenação do plano de vacinação já fazia parte do grupo de trabalho.