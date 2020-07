Planos municipais contra incêndios estão desactualizados em 102 municípios

Está para vir um período difícil no que diz respeito aos incêndios: escreveu o primeiro-ministro no twitter depois de uma reunião com os responsáveis do Governo pelo combate e prevenção.



Na mesma semana, chega a notícia de que, em 275 concelhos, 102 não têm o plano contra fogos atualizado.