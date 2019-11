Plataforma eletrónica para o gás ainda não saiu do papel

Ainda não saiu do papel a plataforma eletrónica que tem por objetivo gerar alertas na falta de inspeção periódica às instalações domésticas de gás. A lei que foi revista e entrou em vigor em janeiro do ano passado dava um ano à Direção-geral de Energia e Geologia para criar uma base de dados. O objetivo é saber em que momento concreto, precisam de inspeção as instalações de gás nas casas dos consumidores. No entanto, quase dois anos depois de publicada a lei essa plataforma ainda não existe.