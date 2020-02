Plataforma Nossa Europa junta pessoas do CDS-PP ao BE e quer promover literacia europeia

"Este projeto é um projeto de cidadania e a favor da Europa, que junta pessoas que estão na política e pessoas que não estão na política, e as pessoas na política são de um vasto espetro, desde pessoas mais próximas do CDS-PP até pessoas mais próximas do Bloco de Esquerda", afirmou o principal promotor da iniciativa e antigo eurodeputado do PSD, Carlos Coelho.

Em declarações à agência Lusa, o antigo parlamentar europeu salientou que "é importante aumentar a literacia sobre a Europa e permitir que os cidadãos participem mais no projeto europeu".

"São, grosso modo, 20" os fundadores, que "representam várias tendências, várias sensibilidades e várias experiências", indicou.

Isto é, na opinião de Carlos Coelho, algo "relativamente incomum em Portugal", ao contrário do que acontece no estrangeiro, com a constituição de "associações que têm pessoas com proveniências políticas muito distintas e projetos de vida muito distintos, mas que têm um objetivo comum".

Entre os fundadores do projeto estão nomes como o ex-secretário-geral do PS António José Seguro, a eurodeputada do BE Marisa Matias, o fundador do Livre Rui Tavares, o ex-candidato ao Parlamento Europeu pela Aliança Paulo Sande, o ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes, ou o antigo ministro Pedro Mota Soares, do CDS-PP, entre outros, elencou.

Para atingir o objetivo "de sugerir maior participação às pessoas e dar mais informação" sobre o projeto europeu, a plataforma de cidadania Nossa Europa quer lançar ao longo deste ano um conjunto de seis iniciativas.

"O primeiro é um projeto ligado à celebração dos 45 anos da Constituição da República Portuguesa", vez que para o ano se comemoram os "45 anos de vigência da Constituição", contou Carlos Coelho, anunciado que vão ser produzidos "45 pequenos filmes com caráter pedagógico sobre 45 conceitos constitucionais, que serão apresentados por 45 personalidades diferentes".

Outro projeto é um dicionário que traduza "conceitos que têm a ver com o exercício da cidadania", consultável através de uma aplicação na internet e em formato de livro.

O porta-voz da plataforma advogou que "muitas vezes as pessoas, ao quererem participar, defrontam-se com um jargão um bocadinho técnico ou com conceitos mais sofisticados, para os quais é necessário uma explicação".

Outros dos projetos da Nossa Europa será a "volta da cidadania", um conjunto de conferências nos estabelecimentos do ensino básico, secundário e superior, para o qual a plataforma irá produzir "os respetivos materiais de apoio pedagógico, quer no formato de informação, quer no formato de jogos".

Esta plataforma de cidadania pretende ainda implementar um dicionário de termos europeus, criar um plano de estudos pós-graduados sobre a Europa, e ainda ajudar a explicar e simplificar os processos de decisão europeus.

Na terça-feira realiza-se a primeira assembleia geral desta associação para eleger os órgãos internos e Carlos Coelho antecipa que "todos, ou quase todos, estarão nos órgãos dirigentes da Nossa Europa".

"A partir do momento em que a associação iniciar a sua atividade, vamos alargar a participação a outros que se reveem nos objetivos de cidadania e de projeto europeu, que são a motivação essencial desta associação", referiu o social-democrata.

Também na terça-feira, o projeto vai ser apresentado ao Presidente da República, sendo que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser convidado a inaugurar o projeto sobre os 45 anos da Constituição.