Plataforma pelo fim dos pórticos na A23 e A25 convoca protesto para 15 de maio

A Plataforma pelo Fim dos Pórticos na A23 e A25 convocou um protesto para o dia 15 de maio. O representante da plataforma, Luís Garra, explica à Antena 1 que a manifestação vai realizar-se junto à fronteira com Espanha, em Vilar Formoso.





Em época de pré-campanha para as eleições europeias, os promotores desta manifestação pretendem colocar na ordem do dia o assunto da abolição das portagens nas autoestradas A23 e A25.