Plataforma P’la Reposição das Scut A23 e A25 regressa aos protestos

A primeira ação de protesto está marcada para Seia, às 8h45, seguindo-se pelas 9h00 ações no Fundão e Castelo Branco e, às 11h30, em Vilar Formoso. À tarde, haverá também buzinões na Covilhã (16h30) e na Guarda (17h30).



A Plataforma P'la Reposição das Scut A23 e A25 integra sete entidades dos distritos de Castelo Branco e da Guarda, nomeadamente a Associação Empresarial da Beira Baixa, a União de Sindicatos de Castelo Branco, a Comissão de Utentes Contra as Portagens na A23, o Movimento de Empresários pela Subsistência pelo Interior, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda. Além destas, há várias outras entidades que estão representadas no Conselho Geral, que é um órgão consultivo.



A autoestrada 23, também identificada por Autoestrada da Beira Interior, liga Guarda a Torres Novas (A1), enquanto a autoestrada 25 (Autoestrada Beiras Litoral e Alta) assegura a ligação entre Aveiro e a fronteira de Vilar Formoso.



No domingo, na Guarda, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, voltou a garantir que o Governo tenciona continuar “a reduzir as portagens” no próximo ano, nas autoestradas dos territórios do interior do país.



Sobre o protesto marcado para hoje pela Plataforma P’la Reposição das Scut A23 e A25, a ministra da Coesão Territorial não se pronunciou, referindo que “é um direito das pessoas continuar a lutar por aquilo que sentem que têm direito”.