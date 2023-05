Plataformas de entregas e TVDE mudam condições para não integrar trabalhadores

As plataformas de entrega de refeições e TVDE estão a mudar as condições de trabalho para não terem de integrar os trabalhadores. A denúncia é feita pelo porta-voz do "movimento estafetas em luta ". Ouvido pela Antena 1, Marcel Borges deixa um exemplo de como estas plataformas arranjam forma de escapar à integração.