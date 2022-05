PM convoca Conselho Superior de Segurança Interna para analisar chumbo do TC da lei dos metadados

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para segunda-feira uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Segurança Interna para analisar as "consequências práticas" do acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos metadados e "medidas a adotar", foi hoje anunciado.