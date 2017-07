PM diz que falhas do SIRESP em Pedrógão foram de "menor relevância"

RTP 06 Jul, 2017, 17:03 / atualizado em 06 Jul, 2017, 18:26 | País

No documento enviado pelo primeiro-minsitro, em resposta à pergunta se a "eventual falha no SIRESP teve consequências operacionais", António Costa diz que a "falha não foi nas estações base SIRESP mas sim na rede de fibra ótica que interliga essas estações base", o que "provocou o isolamento de cinco estações base com o resto da rede SIRESP".

Lê-se ainda que foram registadas "dificuldades de comunicação com recurso à rede SIRESP sobretudo na zona de Pedrógão Grande, onde estava instalado o Posto de Comando das Operações". "A partir das 19h38, apenas os operacionais com os terminais afiliados na estação base de Pedrógão Grande conseguiam falar com o Posto de Comando via rede SIRESP. O mesmo aconteceu para as restantes 4 Estações Base a partir do momento em que as mesmas entraram em modo LST".

Falhas "de menor relevância considerando a área e o horário em que ocorreram".

De acordo com o primeiro-ministro, nas respostas agora enviadas ao CDS-PP, "a existência de sistemas de comunicação redundantes, tais como a Rede Operacional de Bombeiros, a Rede Estratégica de Proteção Civil e as redes móveis convencionais asseguraram, com limitações, a comunicação do PCO com os diversos operacionais não servidos pela Estação Base SIRESP de Pedrógão Grande, desde que a estação base entrou em modo local até ao momento em que foi instalada a estação móvel SIRESP".

Estrada aberta ou fechada ao trânsito?

Nas respostas do primeiro-ministro está escrito que, "segundo a GNR, a estrada N236-1 esteve sempre aberta ao trânsito até haver notícia dos trágicos e imprevisíveis acontecimentos ocorridos na mesma. Só após este momento foi encerrado o acesso à N236-1". "Até ao momento em que se verificram as mortes não foi comunicada àquela Força de Segurança quaqluer decisão operacional relativa à necessidade de encerramento da estrada N236-1"

As informações avançadas pela GNR ao Governo indicam que "o número de vítimas na EN236-1 foi de 33 (30 num pequeno troço da via e 3 alguns quilómetros adiante). Segundo a mesma fonte, as restantes 14 terão falecido em estradas e caminhos de acesso à EN236-1, para a qual se dirigiram em fuga do incêndio".

O primeiro-ministro diz ainda que "segundo a GNR, até ao momento em que se verificaram as mortes não foi comunicada àquela Força de Segurança qualquer decisão operacional relativa à necessidade de encerramento da estrada N236-1, não tendo sido recebida qualquer informação que alertasse para uma situação de risco, potencial ou efetivo, em circular pela via em causa".

A decisão de cortar estada foi tomada "apenas após a localização das vítimas mortais, por volta das 22h15 de dia 17 de junho".

CDS-PP quer explicações de "viva voz" do PM para manter a confiança política na ministra da Adminsitração Interna

Já esta tarde, em conferência de imprensa, a presidente do CDS-PP afirmou que o primeiro-ministro tem de explicar "de viva voz" por que mantém a confiança política na ministra da Administração Interna. "Esperamos que o senhor primeiro-ministro volte para explicar de viva voz porque é que entende que estão reunidas as condições para manter a confiança política num membro do Governo, neste caso a ministra da Administração Interna, que demostra tantas fragilidades, que não ficaram de forma nenhuma explicadas com esta resposta do senhor primeiro-ministro".A líder centrista diz que António Costa não forneceu as justificações necessárias sobre a manutenção da ministra da Administração Interna no cargo.