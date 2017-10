PM nomeia conselho que vai fixar indemnizações a pagar às vítimas dos incêndios

RTP30 Out, 2017, 13:21 / atualizado em 30 Out, 2017, 13:29 | País

Em comunicado enviado às redações, o Governo informa que o primeiro-ministro "nomeou hoje as personalidades que vão integrar o Conselho que fixará, no prazo de um mês a contar da data de hoje, e de acordo com o princípio da equidade, os critérios a utilizar no cálculo das indemnizações a pagar pelo Estado aos titulares do direito à indemnização por morte das vítimas dos incêndios de grandes dimensões que, nos dias 17 de junho e 15 de outubro de 2017, deflagraram em Portugal Continental".



São eles o juiz conselheiro Mário Mendes, indicado pelo Conselho Superior da Magistratura, o professor Joaquim Sousa Ribeiro, em representação do CRUP - Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas - e o professor Jorge Ferreira Sinde Monteiro, em representação da Associação de Vitimas do Incêndio de Pedrogão Grande.



Este conselho foi uma das medidas anunciada no Conselho de Ministros extraordinário de 21 de outubro, dedicado ao tema dos incêndios florestais deste verão, que causaram pelo menos 109 vítimas mortais.