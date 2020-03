PM reitera confiança na Diretora-geral da Saúde

O primeiro-ministro reiteirou a confiança na Diretora-geral da saúde. No debate quinzenal, António Costa admitiu rever em baixa o crescimento da economia portuguesa neste e nos próximos anos. O chefe de Governo anunciou ainda que poderá haver uma linha de financiamento de 100 milhões de euros para as empresas afetadas pela crise do coronavírus.