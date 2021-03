Pneumologista Filipe Froes antevê recrudescimento da gripe

O pneumologista Filipe Froes avisa que, por causa de todos os cuidados com a Covid-19, prevê-se uma maior e mais intensa atividade gripal no próximo ano.

Em entrevista à agência Lusa, Filipe Froes explica que o possível surgimento de mais casos no próximo inverno está relacionado com a diminuição da imunidade individual e coletiva ao vírus influenza, resultante dos cuidados com o novo coronavírus e da menor circulação de pessoas com a pandemia.



O pneumologista defende que a melhor forma de o país se preparar para a próxima época da gripe é ter acesso a mais e melhores vacinas, adaptadas para grupos etários com maior risco de complicações.