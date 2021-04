Pneumologista Filipe Froes concorda com medidas de desconfinamento

Portugal entra à meia-noite na última fase de desconfinamento. Apenas oito municípios do Continente não transitam para esta derradeira etapa de levantamento de restrições, devido à elevada taxa de incidência de Covid-19, durante as últimas semanas. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, que revelou também que a evolução da pandemia em cada concelho, vai passar a ser feita de forma semanal, e não de 15 em 15 dias, como acontecia. Uma decisão que faz sentido, na leitura do pneumologista Filipe Froes, coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos.