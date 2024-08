Homem de Gouveia - Lusa

As últimas informações da Proteção Civil regional indicam que o fogo na Madeira tem duas frentes ativas. Uma, no Pico Ruivo e no Pico do Gato, na cordilheira central da ilha. A outra frente de incêndio está localizada no concelho da Ponta do Sol. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira comece a chover na ilha.