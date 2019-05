Pode faltar material nas escolas, avisam diretores

O presidente da associação de diretores de agrupamentos e escolas públicas lembra que o problema é antigo e adianta que este ano a principal preocupação são os patins e espaldares exigidos nas avaliações do 5º ano a educação física. Os diretores dizem que, se as provas são obrigatórias, as escolas devem ter as condições ideais.





As provas de aferição serão feitas, mas será preciso improvisar. O presidente da associação de diretores de agrupamentos e escolas públicas, Filinto Lima, considera que as provas vão ser um teste ao Ministério da Educação.







Contactado pela Antena 1, o Ministério da Educação esclarece que o material que vai ser usado nas provas de aferição é o mesmo que está previsto para o cumprimento do currículo. Ou seja, não é material exclusivo para esta altura do ano. O Ministério de Tiago Brandão rodrigues adianta que qualquer necessidade das escolas deve ser comunicada à Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares para que seja resolvida.