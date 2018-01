"Poder executivo não pode condicionar poder judicial, lembra sindicato dos Magistrados

Foto: RTP

É a resposta de António Ventinhas à exigência feita hoje pelo presidente de Angola.



João Lourenço avisou que as relações com Portugal vão "depender muito" da resolução do caso em torno do ex-vice-Presidente Manuel Vicente, com o chefe de estado a classificar a atitude da Justiça portuguesa como "uma ofensa" para Angola.



O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público lamenta aquilo que considera ser a confusão presente nestas declarações.



António Ventinhas também lamenta que o foco esteja nesta caso concreto de Manuel Vicente.



E lembra que aos olhos da lei, todos os cidadãos têm os mesmos direitos.