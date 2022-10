Poder político tem de dar condições à altura do que pede às Forças Armadas

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na cerimónia de entrega das espadas aos 39 novos oficiais do Exército, na Academia Militar, destacamento da Amadora, em Lisboa, altura em que saudou o Exército e apelou aos cidadãos para conheçam melhor "o papel único" das Forças Armadas.

Dirigindo-se aos novos oficiais, o Chefe Supremo das Forças Armadas salientou que o objetivo de serem melhores pessoas, cidadãos, militares ou líderes, dependerá também "da pátria e dos seus responsáveis".

"A pátria, representada pelo poder político do Estado que tanto, e muito justamente, se orgulha de vós e dos vossos feitos, cá dentro e lá fora, tem que vos proporcionar estatuto e condições à altura do que vos pede e do que de vós vai receber", defendeu o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "o reconhecimento, a admiração, o louvor por palavras são importantes, mas não o são menos o reconhecimento, a admiração e o louvor pelos factos".

"E eles, às vezes, têm demorado demais a passar de promessas ou expectativas, a realidade", acrescentou.

Sem se referir diretamente ao caso recente do 138.º Curso de Comandos do Exército, que levou a que um militar necessitasse de um transplante de fígado, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um aviso aos novos oficiais.

"Agora começa a caminhada ao serviço de Portugal (...) com atenção à vossa saúde, para que excessos não controlados, vossos ou alheios, não tolham os vossos avanços", disse.