Poeiras do norte de África. Partículas no ar oito vezes superior ao recomendado

Foto: Luís Forra - Lusa

A nuvem de poeiras suspensas, vinda do norte de África, leva as autoridades de saúde a renovar o alerta para as populações mais vulneráveis, como doentes respiratórios, crianças e idosos. Só em Évora, as partículas no ar detetadas chegaram a ser oito vezes superiores ao limite recomendado para a saúde humana.