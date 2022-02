Poeiras do Saara chegam aos Açores a caminho dos EUA

Há de novo poeiras do Deserto do Saara nos Açores. Essas poeiras já estão no Grupo Oriental, passando para o central e finalmente para o grupo ocidental, atingindo todas as ilhas. Deverão desaparecer quarta-feira. O céu pode ficar com tons castanhos e em caso de chuva as poeiras podem cobrir ruas, carros e casas.