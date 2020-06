Polémica com a suspensão das cirurgias não urgentes em Lisboa e Vale do Tejo

O aumento do número de casos de covid-19 levou à suspensão das cirurgias não urgentes nos Hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo. As autoridades de saúde querem assegurar as disponibilidade das Unidades de Cuidados Intensivos caso seja necessário, mas o bastonário da Ordem dos Médicos criticou a medida.