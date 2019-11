Polémica com clínica de Setúbal. Casais pedem ajuda à Ordem dos Médicos

DR

A Ordem dos Médicos foi contactada por vários casais indignados ou a pedirem ajuda, na sequência da polémica com a clínica de Setúbal, onde foram realizadas as ecografias ao bebé que nasceu com malformações graves.

A clínica em causa fechou na passada quinta-feira no âmbito deste processo. O Ministério Público já confirmou a instauração de um inquérito.



Até final do ano, os cidadãos vão poder saber se o especialista escolhido ou atribuído tem competência para fazer ecografias obstétricas diferenciadas, através de uma pesquisar do nome do profissional na página da Ordem dos Médicos.