Polémica Eurobic. Ventura considera grave alegada ação de António Costa

O líder do Chega encerrou uma conferência sobre segurança social à mesma hora que o livro com as declarações do ex-governador do banco de Portugal estava a ser apresentado por Carlos Costa



Ventura anunciou que o partido vai propor a abertura de uma comissão de inquérito parlamentar sobre o caso, mas ainda não tem garantido o apoio do PSD.