Polémica na Justiça. "Cabe a última palavra ao Tribunal", diz o PR

"O Presidente da República não deve dizer: olhe a minha interpretação é uma das duas que estão em debate no Ministério Público. E muito menos havendo recursos a tribunal, cabe a última palavra ao tribunal".





No mesmo momento, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "outra questão completamente diferente é esta questão ter nascido a propósito de um caso concreto - mas podia não ter nascido a propósito desse caso concreto - e foi um caso em que o diretor do Departamento Central de Ação Penal entendeu que a iniciativa de procuradores para ouvir o Presidente da República e o primeiro-ministro não fazia sentido no caso concreto".





"No que me respeita, desde há dois anos e meio", afirmou o PR, "eu tenho sido o primeiro a dizer que é preciso apurar a verdade toda de alta a baixo, doa a quem doer, sobre a questão de Tancos. E portanto, tudo o que me perguntarem agora ou perguntarem no futuro eu respondo".