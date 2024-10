As autoridades reagiram aos tumultos da noite passada e avisaram que não admitirão novos atos de desordem. Até ao momento, a PSP deteve três pessoas e revelou que estão em curso novas identificações. A polícia registou 60 ocorrências. Os distúrbios no Bairro do Zambujal, concelho da Amadora, estenderam-se aos concelhos de Sintra, Cascais, Oeiras, Loures, Odivelas e Almada.