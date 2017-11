Polícia detém condutor de viatura em que seguia mulher baleada na Segunda Circular

Lusa15 Nov, 2017, 12:48 | País

O homem deverá ser ouvido pela Polícia Judiciária, que tomou conta da ocorrência, e os alegados assaltantes -- que seriam pelo menos dois -- não foram ainda identificados.

Segundo a fonte, os agentes policiais que ordenaram a paragem da viatura efetuaram disparos que acabaram por atingir a mulher, depois de o condutor que a acompanhava ter desobedecido.

Durante a perseguição policial, acrescentou, "houve troca de tiros" entre os alegados assaltantes e as várias equipas da PSP envolvidas, inclusive nas imediações do Aeroporto de Lisboa.

Fonte ligada à investigação disse à Lusa que, até ao momento, "não há nenhum elemento que ligue direta ou indiretamente" a vítima (sentada ao lado do condutor) aos alegados assaltantes, que se colocaram em fuga após fazerem explodir um ATM no concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

A perseguição prolongou-se até Lisboa, terminando com a morte da vítima. Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) informou haver registou da morte de uma mulher, baleada, e que o óbito foi declarado no local, próximo das bombas de combustível da Encarnação.

O alerta foi recebido às 03:45 pelo INEM, que acionou a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São José e uma ambulância.

Segundo a edição `online` do Correio da Manhã, as autoridades "terão confundido este veículo com o que estava em fuga".