Polícia em greve de fome foi ao hospital

O agente exigia garantias do Governo em resposta a várias reivindicações.



O presidente da Federação Nacional dos Sindicatos da Polícia, Pedro Magrinho, em declarações à jornalista Sandy Gageiro, disse que o agente Peixoto Rodrigues vai ter de ficar em repouso por ordem médica.



O presidente da FENPOL avançou ainda que estão a ponderar uma viagem a Bruxelas para passar a mensagem além-fronteiras, porque como diz da parte do Governo português e do Presidente da República só têm recebido total desinteresse.



O protesto de Peixoto Rodrigues começou na última terça-feira às 10h00 em Lisboa, frente ao Palácio de Belém, a residência oficial do Presidente da República.